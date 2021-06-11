Мисс сборной Турции: чемпионка мира и личный психолог Окая Йокушлу

Мелиса Керман выигрывала молодежный чемпионат мира по волейболу и получила образование в области психологии

Мелиса Керман - жена Окая Йокушлу

Турецкий полузащитник Окай Йокушлу впервые за два года получил вызов в национальную сборную. И это при том, что его Вест Бромвич не смог сохранить прописку в Премьер-лиге. Правда, вины в этом футболиста нет. Окай перебрался в Англию 1 февраля, его отдала в аренду Сельта.

Неудача на клубном уровне если и расстроила Окая, то это не страшно. Ведь дома его быстро приведет в чувства личный психолог – супруга Мелиса Керман. Но это вторая профессия девушки. На самом деле Мелиса была очень классной волейболисткой. В составе молодежной сборной Турции становилась чемпионкой мира. Выступала за ряд турецких клубов и даже в Испании.

В последний день 2019 года Окай и Мелиса поженились, после чего девушка завершила карьеру.