11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Мисс сборной Турции: чемпионка мира и личный психолог Окая Йокушлу

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июня, 20:02
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Мелиса Керман выигрывала молодежный чемпионат мира по волейболу и получила образование в области психологии
Мелиса Керман - жена Окая Йокушлу
Мелиса Керман - жена Окая Йокушлу

Турецкий полузащитник Окай Йокушлу впервые за два года получил вызов в национальную сборную. И это при том, что его Вест Бромвич не смог сохранить прописку в Премьер-лиге. Правда, вины в этом футболиста нет. Окай перебрался в Англию 1 февраля, его отдала в аренду Сельта.

Неудача на клубном уровне если и расстроила Окая, то это не страшно. Ведь дома его быстро приведет в чувства личный психолог – супруга Мелиса Керман. Но это вторая профессия девушки. На самом деле Мелиса была очень классной волейболисткой. В составе молодежной сборной Турции становилась чемпионкой мира. Выступала за ряд турецких клубов и даже в Испании.

В последний день 2019 года Окай и Мелиса поженились, после чего девушка завершила карьеру.

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