11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Міс збірної Туреччини: чемпіонка світу та особистий психолог Окая Йокушлу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 червня, 20:02
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Меліса Керман вигравала молодіжний чемпіонат світу з волейболу і здобула освіту в області психології
Меліса Керман - дружина Окая Йокушлу
Меліса Керман - дружина Окая Йокушлу

Турецький півзахисник Окай Йокушлу вперше за два роки отримав виклик до національної збірної. І це при тому, що його Вест Бромвіч не зміг зберегти прописку в Прем'єр-лізі. Правда, провини в цьому футболіста немає. Окай перебрався до Англії 1 лютого, його віддала в оренду Сельта.

Невдача на клубному рівні якщо і засмутила Окая, то це не страшно. Адже вдома його швидко приведе до тями особистий психолог – дружина Меліса Керман. Але це друга професія дівчини. Насправді Меліса була дуже класною волейболісткою. У складі молодіжної збірної Туреччини ставала чемпіонкою світу. Виступала за ряд турецьких клубів і навіть в Іспанії.

В останній день 2019 року Окай і Меліса одружилися, після чого дівчина завершила кар'єру.

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