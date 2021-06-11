Міс збірної Туреччини: чемпіонка світу та особистий психолог Окая Йокушлу

Меліса Керман вигравала молодіжний чемпіонат світу з волейболу і здобула освіту в області психології

Меліса Керман - дружина Окая Йокушлу

Турецький півзахисник Окай Йокушлу вперше за два роки отримав виклик до національної збірної. І це при тому, що його Вест Бромвіч не зміг зберегти прописку в Прем'єр-лізі. Правда, провини в цьому футболіста немає. Окай перебрався до Англії 1 лютого, його віддала в оренду Сельта.

Невдача на клубному рівні якщо і засмутила Окая, то це не страшно. Адже вдома його швидко приведе до тями особистий психолог – дружина Меліса Керман. Але це друга професія дівчини. Насправді Меліса була дуже класною волейболісткою. У складі молодіжної збірної Туреччини ставала чемпіонкою світу. Виступала за ряд турецьких клубів і навіть в Іспанії.

В останній день 2019 року Окай і Меліса одружилися, після чого дівчина завершила кар'єру.