18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости баскетбола

Теледива с сексуальными формами бросила миллионера из НБА

Елена Павлова Елена Павлова
18 июня, 12:11
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Жена баскетболиста Портленда Кармело Энтони американская теледива и актриса Ла Ла Васкес подала на развод со звездой НБА после 11 лет брака
Телезвезда Ла Ла Васкес
Телезвезда Ла Ла Васкес / Фото: Instagram

Жена баскетболиста Портленд Трейл Блейзерс Кармело Энтони американская теледива Ла Ла Васкес в четверг официально подала на развод. Причиной расставания со звездой НБА девушка указала "непримиримые разногласия". Ранее мы писали, что звезда НБА женится на бывшей стриптизерше, которая подавала на него в суд.

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Ла ла – американская актриса, писательница, предприниматель, сценарист и кинопродюсер. Она дебютировала в кино в 2001 году, снявшись в фильме "Двое могут играть в эту игру". Всего она сыграла более чем в 30-ти фильмах и телесериалах.

В июле 2010 года Ла Ла вышла замуж за баскетболиста Кармело Энтони, с которым она встречалась 7 лет до свадьбы. У пары есть сын — 14-летний Кийэн. В апреле 2017 года звездыне супруги расстались, потом вновь сошлись в декабре 2018 года, но былые чувства не вернулись.

Напомним, что 37-летний Кармело трижды становился чемпионом Олимпийских игр в составе США. Участник 9-ти Матчей всех звезд НБА. В Портленде он зарабатывает более 2 млн долларов за сезон.

Фото Reuters

Мы также сообщали, что звезда реалити-шоу Кардашьян собирается выйти за баскетболиста НБА, но фанаты в гневе.

Тристан Томпсон и младшая сестра Ким Кардашьян, Хлои, заявили о примирении и желании завести второго ребенка.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Пятница, 18 июня
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