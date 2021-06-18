Теледива с сексуальными формами бросила миллионера из НБА

Жена баскетболиста Портленда Кармело Энтони американская теледива и актриса Ла Ла Васкес подала на развод со звездой НБА после 11 лет брака

Телезвезда Ла Ла Васкес / Фото: Instagram

Жена баскетболиста Портленд Трейл Блейзерс Кармело Энтони американская теледива Ла Ла Васкес в четверг официально подала на развод. Причиной расставания со звездой НБА девушка указала "непримиримые разногласия". Ранее мы писали, что звезда НБА женится на бывшей стриптизерше, которая подавала на него в суд.

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Ла ла – американская актриса, писательница, предприниматель, сценарист и кинопродюсер. Она дебютировала в кино в 2001 году, снявшись в фильме "Двое могут играть в эту игру". Всего она сыграла более чем в 30-ти фильмах и телесериалах.

В июле 2010 года Ла Ла вышла замуж за баскетболиста Кармело Энтони, с которым она встречалась 7 лет до свадьбы. У пары есть сын — 14-летний Кийэн. В апреле 2017 года звездыне супруги расстались, потом вновь сошлись в декабре 2018 года, но былые чувства не вернулись.

Напомним, что 37-летний Кармело трижды становился чемпионом Олимпийских игр в составе США. Участник 9-ти Матчей всех звезд НБА. В Портленде он зарабатывает более 2 млн долларов за сезон.

Фото Reuters

Мы также сообщали, что звезда реалити-шоу Кардашьян собирается выйти за баскетболиста НБА, но фанаты в гневе.

Тристан Томпсон и младшая сестра Ким Кардашьян, Хлои, заявили о примирении и желании завести второго ребенка.