Теледіва з сексуальними формами кинула мільйонера з НБА

Дружина баскетболіста Портленда Кармело Ентоні американська теледіва і актриса Ла Ла Васкес подала на розлучення з зіркою НБА після 11 років шлюбу

Телезірка Ла Ла Васкес / Фото: Instagram

Дружина баскетболіста Портленд Трейл Блейзерс Кармело Ентоні американська теледіва Ла Ла Васкес в четвер офіційно подала на розлучення. Причиною розтавання з зіркою НБА дівчина вказала "непримиренні розбіжності". Раніше ми писали, що зірка НБА одружується з колишньою стриптизеркою, яка подавала на нього до суду.

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Ла ла – американська актриса, письменниця, підприємець, сценарист і кінопродюсер. Вона дебютувала в кіно у 2001 році, знявшись у фільмі "Двоє можуть грати в цю гру". Всього вона зіграла більш ніж ву 30-ти фільмах і телесеріалах.

У липні 2010 року Ла Ла вийшла заміж за баскетболіста Кармело Ентоні, з яким вона зустрічалася 7 років до весілля. У пари є син – 14-річний Кійен. У квітні 2017 року звездине подружжя розлучилося, потім знову зійшлося в грудні 2018 року, але колишні почуття не повернулися.

Нагадаємо, що 37-річний Кармело тричі ставав чемпіоном Олімпійських ігор у складі США. Учасник 9-ти Матчів всіх зірок НБА. У Портленді він заробляє більше 2 млн доларів за сезон.

Фото Reuters

Ми також повідомляли, що зірка реаліті-шоу Кардашян збирається вийти за баскетболіста НБА, але фанати в гніві.

Трістан Томпсон і молодша сестра Кім Кардашян, Хлої, заявили про примирення і бажанні завести другу дитину.