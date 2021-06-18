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Франція --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

Теледіва з сексуальними формами кинула мільйонера з НБА

Олена Павлова Олена Павлова
18 червня, 12:11
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Дружина баскетболіста Портленда Кармело Ентоні американська теледіва і актриса Ла Ла Васкес подала на розлучення з зіркою НБА після 11 років шлюбу
Телезірка Ла Ла Васкес
Телезірка Ла Ла Васкес / Фото: Instagram

Дружина баскетболіста Портленд Трейл Блейзерс Кармело Ентоні американська теледіва Ла Ла Васкес в четвер офіційно подала на розлучення. Причиною розтавання з зіркою НБА дівчина вказала "непримиренні розбіжності". Раніше ми писали, що зірка НБА одружується з колишньою стриптизеркою, яка подавала на нього до суду.

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Ла ла – американська актриса, письменниця, підприємець, сценарист і кінопродюсер. Вона дебютувала в кіно у 2001 році, знявшись у фільмі "Двоє можуть грати в цю гру". Всього вона зіграла більш ніж ву 30-ти фільмах і телесеріалах.

У липні 2010 року Ла Ла вийшла заміж за баскетболіста Кармело Ентоні, з яким вона зустрічалася 7 років до весілля. У пари є син – 14-річний Кійен. У квітні 2017 року звездине подружжя розлучилося, потім знову зійшлося в грудні 2018 року, але колишні почуття не повернулися.

Нагадаємо, що 37-річний Кармело тричі ставав чемпіоном Олімпійських ігор у складі США. Учасник 9-ти Матчів всіх зірок НБА. У Портленді він заробляє більше 2 млн доларів за сезон.

Фото Reuters

Ми також повідомляли, що зірка реаліті-шоу Кардашян збирається вийти за баскетболіста НБА, але фанати в гніві.

Трістан Томпсон і молодша сестра Кім Кардашян, Хлої, заявили про примирення і бажанні завести другу дитину.

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A
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E
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#
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І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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