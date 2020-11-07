Звезда НБА женится на бывшей стриптизерше, которая подавала на него в суд

Скоро одним холостяком в НБА станет меньше. В межсезонье форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж решился на важный шаг – 30-летний баскетболист сделал предложение своей давней подруге Даниэле Раджич. Эффектная Instagram-модель с сербскими корнями ответила согласием. Ранее мы сообщали, что на Рождество в США и Канаде вернется баскетбол.

Даниэла Раджич / Фото: Instagram

Пара уже давно вместе, Джордж и Раджич воспитывают уже двоих общих детей. Влюбленные познакомились летом 2013 года, когда Даниэла работала танцовщицей в стрип-клубах. И чего только не было в их совместной жизни за эти 7 лет! Баскетболист и модель несколько раз сходились и расходились.

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А в 2014 году Раджич подавала в суд на Джорджа как раз во время первой беременности. Девушка заявляла тогда, что Джордж предлагал ей миллион долларов за аборт.

Напомним, что в сезоне-2019/2020 "Клипперс" вылетели во втором раунде плей-офф НБА, уступив в серии с "Денвер Наггетс" 3:4.

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Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-Анджелесе Видео: Reuters

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