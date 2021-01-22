Завоевал наследницу Рокфеллера! Состояние новой девушки звезды НБА – 2,7 миллиарда

Энес Кантер провел с Арианой в Нью-Йорке все межсезонье

Центровой "Портленда" Энес Кантер, похоже, отхватил себе одну из самых завидных невест планеты. Баскетболист НБА встречается с Арианой Рокфеллер, праправнучкой первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера. Ранее украинскому миллионеру дали совет после изгнания из клуба НБА.

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Как сообщает TMZ, 28-летний Кантер на протяжении нескольких месяцев регулярно проводит время с 38-летней Арианой. Пара познакомилась в социальных сетях, а большую часть межсезонья Энес провел вместе с богатой наследницей в Нью-Йорке. А после старта нового сезона НБА Кантер и Рокфеллер уже ни раз были замечены вместе в Портленде.

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Отмечается, что у Кантера и Рокфеллер много общих интересов. Оба увлечены проблемой защиты прав животных, что и помогло им быстро сойтись. Недавно баскетболист даже признавался, что переходит на веганскую диету. Однако пока пара не объявляли о своих отношениях официально.

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Рокфеллер с 2010 года была замужем за бизнесменом Мэттью Баклином, но подала на развод в апреле 2019-го. Ариана – модельер, выпускает свою линию одежды, также увлекается конкуром и спонсирует благотворительные организации по защите прав лошадей. Состояние наследницы клана Рокфеллеров оценивается в 2,7 миллиарда долларов.

Кантер, по слухам, в прошлом году находился в отношениях с рестлершей WWE Даной Брук.

Ранее появилось первое фото украинского великана из НБА и его знойной девушки.

Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

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