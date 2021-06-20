У чому мати народила: фото словачки затьмарило гру її збірної на Євро

Поки збірна Словаччини, яка програла днями Швеції 0:1, бореться за потрапляння до плей-оф Євро-2020, знаменита словацька модель Люсія Яворчекова продовжує балувати своїх фоловерів гарячим контентом в соціальних мережах.
Цього разу колишня велосипедистка опублікувала в Instagram знімки, на яких вона позує фотографу в чому мати народила.
"Не смій порівнювати свою магію з моєю або чиєю-небудь ще. Знаєте, це безглузда місія. Щастя ніколи не народжується з бажання мати чужі дари, ігноруючи свої власні. Припини озиратися і заглянь всередину. Ти чарівна, дика жінка! Володій цим!" – такими словами підкріпила свої відверті фото Люсія Яворчекова, процитувавши письменницю Брук Хапмтон
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