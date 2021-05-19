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Такую грудь ладонью не удержишь! Голая велосипедистка – без фильтров

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 мая, 10:49
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Огненная словацкая спортсменка-модель Люсия Яворчекова выдала очередную горячую фотосессию, во время которой сняла с себя верхнюю часть бикини
Сексапильная словачка Люсия Яворчекова
Сексапильная словачка Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Бывшая словацкая велосипедистка, а ныне звезда Instagram Люсия Яворчекова с недавних пор прописалась в райском уголке земного шара – мексиканском Тулуме. И оттуда балует своих 2,1 миллиона фолловеров знойными фотосессиями – одна откровеннее другой.

"Ни одному фильтру не удержать эту энергию", – так Люсия подписала очередную серию горячих снимков, на которых она позирует у пальмы в бикини, а затем снимает лифчик и с трудом удерживает пышную грудь ладонью

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