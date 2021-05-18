Зачем купальник на безлюдном пляже? Горячий отпуск подруги украинского футболиста

Сногсшибательная девушка нападающего Мариуполя Даниила Сикана Татьяна поделилась снимками с пустынных берегов Доминиканы и поразила фоловеров

Татьяна Дятел на безлюдном пляже Доминиканы / Фото: Instagram

Нападающий Мариуполя Даниил Сикан, который перенес операцию на лице, по окончании сезона улетел со своей девушкой отдыхать в Доминикану. А возлюбленная 20-летнего форварда, Татьяна Дятел из Кривого Рога, которая похожа на британскую супермодель и ангела Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли, радует подписчиков горячими фото.

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"Безлюдные пляжи – это любовь", – написала девушка в Instagram

"Зачем на безлюдном пляже купальник?", "Ты такая горячая и милая", "Твои фотки – это любовь", – прокомментировали пост фоловеры красотки.

"За 4 дня пребывания здесь я совсем разучилась краситься, поэтому накраситься на ужин – была сверхзадача. Волосы я тоже никак не укладываю. Во-первых, лень. Во-вторых, влажность... Вывод такой: все, что здесь нужно делать, это плавать в океане и лежать под пальмой. Желательно с каким-то коктейлем", – призналась модель

Татьяна и Даниил вместе с 2019 года. Девушка сейчас учится в Киеве, а также занимается моделингом.

Напомним, что Мариуполь арендовал Даниила, который является чемпионом мира-2019 среди молодежи, у донецкого Шахтера.

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