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Навіщо купальник на безлюдному пляжі? Гаряча відпустка подруги українського футболіста

Олена Павлова, Андрій Трофімов
18 травня, 20:46
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Карколомна дівчина нападника Маріуполя Данила Сікана Тетяна поділилася знімками з пустельних берегів Домінікани і вразила фоловерів
Тетяна Дятел на безлюдному пляжі Домінікани
Тетяна Дятел на безлюдному пляжі Домінікани / Фото: Instagram

Нападаючий Маріуполя Данило Сікан, який переніс операцію на обличчі, після закінчення сезону полетів зі своєю дівчиною відпочивати в Домінікану. А кохана 20-річного форварда, Тетяна Дятел з Кривого Рогу, яка схожа на британську супермодель і ангела Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі, радує підписників гарячими фото.

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"Безлюдні пляжі – це любов", – написала дівчина в Instagram

"Навіщо на безлюдному пляжі купальник?", "Ти така гаряча і мила", "Твої фотки – це любов", – прокоментували пост фоловери красуні.

"За 4 дні перебування тут я зовсім розучилася фарбуватися, тому нафарбуватися на вечерю – було надзавдання. Волосся я теж ніяк не вкладаю. По-перше, лінь. По-друге, вологість... Висновок такий: все, що тут потрібно робити, це плавати в океані і лежати під пальмою. Бажано з якимось коктейлем", – зізналася модель

Тетяна і Данило разом з 2019 року. Дівчина зараз вчиться в Києві, а також займається моделінгом.

Нагадаємо, що Маріуполь орендував Данила, який є чемпіоном світу-2019 серед молоді, у донецького Шахтаря.

Раніше дружина футболіста в чорному бікіні еротично піднімала маску на пляжі.

Відео: Instagram
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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