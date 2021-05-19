Экс-футболист сборной отгулял свадьбу! Макали друг друга в торт, жених расплакался

Бывший защитник Зари Евгений Чеберко, выступающий сейчас в Хорватии, женился на красотке-косметологе. Когда она запела, футболист пустил слезу

Пока сборная Украины в Харькове готовится к Евро, дебютировавший в 2020-м за нее в матче с Францией (1:7), а затем выпавший из ее состава защитник Евгений Чеберко сыграл свадьбу.

Избранницей бывшего защитника Зари, который сейчас принадлежит австрийскому ЛАСКу, но играет в аренде за хорватский Осиек, стала Дарина – косметолог, фотограф и просто невероятная красотка.

Чтобы их совместная жизнь была не горькой, а сладкой, молодые на свадьбе одновременно макнули друг друга в многоярусный торт и тут же закрепили этот ритуал вкусным поцелуем.

Евгений Чеберко. Свадьба Видео: Instagram

Таким был первый танец молодых.

Евгений Чеберко. Свадьба Видео: Instagram

Так лихо они отплясывали дальше.

Евгений Чеберко. Свадьба Видео: Instagram

Читайте также: Типичная свадьба футболиста: украинец поразил поступком на собственном празднике

Ну а это – самый трогательный момент свадьбы. Дарина подарила своему новоиспеченному мужу песню со словами: "Мы друг для друга созданы".

Евгений не удержался и прослезился.

Евгений Чеберко. Свадьба Видео: Instagram

Смотрите, как в прошлом году сыграли свадьбу Александр Зинченко и Влада Седан