Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Экс-футболист сборной отгулял свадьбу! Макали друг друга в торт, жених расплакался

Олег Люлька Олег Люлька
19 мая, 09:59
Копировать ссылку
Бывший защитник Зари Евгений Чеберко, выступающий сейчас в Хорватии, женился на красотке-косметологе. Когда она запела, футболист пустил слезу

Пока сборная Украины в Харькове готовится к Евро, дебютировавший в 2020-м за нее в матче с Францией (1:7), а затем выпавший из ее состава защитник Евгений Чеберко сыграл свадьбу.

Избранницей бывшего защитника Зари, который сейчас принадлежит австрийскому ЛАСКу, но играет в аренде за хорватский Осиек, стала Дарина – косметолог, фотограф и просто невероятная красотка.

Чтобы их совместная жизнь была не горькой, а сладкой, молодые на свадьбе одновременно макнули друг друга в многоярусный торт и тут же закрепили этот ритуал вкусным поцелуем.

Евгений Чеберко. Свадьба Видео: Instagram

Таким был первый танец молодых.

Евгений Чеберко. Свадьба Видео: Instagram

В тренде

Так лихо они отплясывали дальше.

Евгений Чеберко. Свадьба Видео: Instagram

Читайте также: Типичная свадьба футболиста: украинец поразил поступком на собственном празднике

Ну а это – самый трогательный момент свадьбы. Дарина подарила своему новоиспеченному мужу песню со словами: "Мы друг для друга созданы".

Евгений не удержался и прослезился.

Евгений Чеберко. Свадьба Видео: Instagram

Смотрите, как в прошлом году сыграли свадьбу Александр Зинченко и Влада Седан

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять