Ексфутболіст збірної відгуляв весілля! Вмочали один одного в торт, наречений розплакався

Поки збірна України в Харкові готується до Євро, захисник Євген Чеберко, котрий дебютував за неї в 2020-му в матчі з Францією (1:7), а потім випав з її складу, зіграв весілля.
Обраницею колишнього захисника Зорі, який нині належить австрійському ЛАСКу, але грає в оренді за хорватський Осієк, стала Дарина – косметологиня, фотографиня і просто неймовірна красуня.
Щоб їх спільне життя була не гірким, а солодким, молоді на весіллі одночасно вмокнули один одного в багатоярусний торт і відразу закріпили цей ритуал смачним поцілунком.
Таким був перший танець молодих.
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Так хвацько вони танцювали далі.
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Ну а це – найбільш зворушливий момент весілля. Дарина подарувала своєму новоспеченому чоловікові пісню зі словами: "Ми один для одного створені".
Євген не втримався і розплакався.
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