Ексфутболіст збірної відгуляв весілля! Вмочали один одного в торт, наречений розплакався

Колишній захисник Зорі Євген Чеберко, який виступає нині в Хорватії, одружився на красуні-косметологині. Коли вона заспівала, футболіст пустив сльозу

Поки збірна України в Харкові готується до Євро, захисник Євген Чеберко, котрий дебютував за неї в 2020-му в матчі з Францією (1:7), а потім випав з її складу, зіграв весілля.

Обраницею колишнього захисника Зорі, який нині належить австрійському ЛАСКу, але грає в оренді за хорватський Осієк, стала Дарина – косметологиня, фотографиня і просто неймовірна красуня.

Щоб їх спільне життя була не гірким, а солодким, молоді на весіллі одночасно вмокнули один одного в багатоярусний торт і відразу закріпили цей ритуал смачним поцілунком.

Євген Чеберко. Весілля Відео: Instagram

Таким був перший танець молодих.

Євген Чеберко. Весілля Відео: Instagram

Так хвацько вони танцювали далі.

Євген Чеберко. Весілля Відео: Instagram

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Ну а це – найбільш зворушливий момент весілля. Дарина подарувала своєму новоспеченому чоловікові пісню зі словами: "Ми один для одного створені".

Євген не втримався і розплакався.

Євген Чеберко. Весілля Відео: Instagram

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