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Легіонер збірної України продовжить кар'єру в Хорватії

5 лютого, 20:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Євген Чеберко перейшов в "Осієк"

Український захисник Євген Чеберко продовжить кар'єру в Хорватії. Футболіст перейшов на правах оренди в клуб "Осієк".

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23-річний Чеберко починав кар'єру в "Дніпрі", потім три сезони провів за "Зорю", а влітку 2020 року перейшов в австрійський ЛАСК. Контракт був укладений до літа 2024 року.

Але закріпитися в австрійській команді Євгену не вдалося. Він провів всього 5 матчів в національному чемпіонаті і по одному поєдинку зіграв у Лізі Європи і Кубку Австрії. Цікаво, що зігравши один матч в єврокубках, українець відразу потрапив до символічної збірної туру в Лізі Європи .

Термін оренди Чеберка – один рік. Він став другим українцем в "Осієку", там також виступає півзахисник Дмитро Льопа.

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Нагадаємо, що у Чеберка в активі один матч в складі збірної України. Минулої осені на "Стад де Франс" він зіграв проти збірної Франції.

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футболіст Осієк Євген Чеберко ЛАСК
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