Легионер сборной Украины продолжит карьеру в Хорватии

Украинский защитник Евгений Чеберко продолжит карьеру в Хорватии. Футболист перешел на правах аренды в клуб "Осиек".

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23-летний Чеберко начинал карьеру в "Днепре", потом три сезона провел за "Зарю", а летом 2020 года перешел в австрийский ЛАСК. Контракт был заключен до лета 2024 года.

Но закрепиться в австрийской команде Евгению не удалось. Он провел всего 5 матчей в национальном чемпионате и по одному поединку отыграл в Лиге Европы и Кубке Австрии. Интересно, что сыграв один матч в еврокубках, украинец сразу попал в символическую сборную тура в Лиге Европы.

Срок аренды Чеберко – один год. Он стал вторым украинцем в "Осиеке", там также выступает полузащитник Дмитрий Лепа.

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Напомним, что у Чеберко в активе один матч в составе сборной Украины. Прошлой осенью на "Стад де Франс" он сыграл против сборной Франции.

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