Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Легионер сборной Украины продолжит карьеру в Хорватии

5 февраля, 20:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Евгений Чеберко перешел в "Осиек"

Украинский защитник Евгений Чеберко продолжит карьеру в Хорватии. Футболист перешел на правах аренды в клуб "Осиек".

Реклама

Читайте также: Виктор Коваленко стал игроком "Аталанты"

23-летний Чеберко начинал карьеру в "Днепре", потом три сезона провел за "Зарю", а летом 2020 года перешел в австрийский ЛАСК. Контракт был заключен до лета 2024 года.

Но закрепиться в австрийской команде Евгению не удалось. Он провел всего 5 матчей в национальном чемпионате и по одному поединку отыграл в Лиге Европы и Кубке Австрии. Интересно, что сыграв один матч в еврокубках, украинец сразу попал в символическую сборную тура в Лиге Европы.

Срок аренды Чеберко – один год. Он стал вторым украинцем в "Осиеке", там также выступает полузащитник Дмитрий Лепа.

В тренде
Коноплянка зажигал в Турции и принес "Шахтеру" победу на финише сборов
Реклама

Напомним, что у Чеберко в активе один матч в составе сборной Украины. Прошлой осенью на "Стад де Франс" он сыграл против сборной Франции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист Осиек Евгений Чеберко ЛАСК
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"Футбол
"Смотри, чтобы тебя не похоронили": Воронин устроил разборки, защищая СелезневаФутбол
Модель, покорившая украинского вратаря:
Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"Футбол
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"Футбол
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкойФутбол
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять