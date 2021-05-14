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Типичная свадьба футболиста: украинец поразил поступком на собственном празднике

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 мая, 13:02
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Полузащитник венгерского Ференцвароша и нашей сборной Игорь Харатин прямо за свадебным столом смотрел финал Кубка Украины между Динамо и Зарей
Игорь Харатин и Андрей Шевченко в сборной
Игорь Харатин и Андрей Шевченко в сборной / Фото: УАФ

Украинский футболист Игорь Харатин, который выступает за венгерский Ференцварош, поделился с публикой кадрами своей свадьбы. 26-летний уроженец Закарпатья со своей возлюбленной Кариной официально расписался еще в прошлом году, а теперь организовал торжественное мероприятие в Киеве.

Ранее трюк украинского футболиста поразил пользователей соцсетей: более полмиллиона просмотров.

Фотографиями и видеороликами молодые поделились на своих страничках в Instagram.

Причем прямо за столом Игорь умудрялся следить за перипетиями финального матча за Кубок Украины между Зарей и Динамо. "Типичная свадьба футболиста", – прокомментировала поступок супруга Карина.

Однако, думается, это не нарушит гармонию в такой прекрасной семье.

В тренде

К слову, Харатин успел побывать в составе обоих финалистов. В 2012-2016 гг. парень находился в обойме киевского клуба, а затем два года выступал за луганский. В 2019 году полузащитник перебрался в Ференцварош, откуда и вызывается в сборную.

Недавно жуткая авария произошла на глазах украинского футболиста.

Вспомним, как Ференцварош сражался в Лиге чемпионов с Ювентусом:

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