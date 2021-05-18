Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Такой красоты Испания еще не видела! Дарья Белодед цветет и пахнет после встречи с грузином

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 мая, 08:02
Копировать ссылку
20-летняя звезда мирового дзюдо поделилась милыми фото, после которых получила комплимент на испанском. Олимпиская надежда Украины просто сияет от счастья
Дарья Белодед
Дарья Белодед / Фото: Instagram

Такой очаровательной улыбки Испания еще не видела! Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, проводящая сбор в Аликанте, побаловала поклонников милой фотосессией из этих теплых краев, на которой просто светится от счастья.

И разве скажешь, что недавно 20-летняя красотка перенесла операцию по удалению четырех зубов?

"Прекрасная Испания" – подписала эти фото в Instagram Дарья Белодед

"Прекрасная Дарья", – пишут ей в ответ фолловеры

А подруга Белодед гандболистка Мария Сухая в комментариях под снимками сделала ей комплимент на испанском. "Guapa" ("Красотка"), – написала Мария. "Amor" ("Любовь") – ответила ей Дарья.

А ведь в Испании Белодед не только наслаждается солнышком, но и до седьмого пота тренируется, в частности, спаррингуя с соперницами из различных сборных.

Дарья Белодед. Спарринг Видео: Instagram

Отметим, что накануне Дарья, в декабре расставшаяся с динамовцем Денисом Поповым, породила новую интригу. В Испании Белодед опубликовала фото в обнимку с грузинским красавцем – Гурамом Тушишвили.

Дарья Белодед и Гурам Тушишвили
Дарья Белодед и Гурам Тушишвили / Фото: Instagram

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять