Хитрый ход: бразильский клуб назначает своими музами моделей для взрослых

Бразильский Сантос необычным способом завлекает новых поклонников. Ежегодно клуб проводит конкурс красоты "Муза Сантоса", выбирая самую красивую болельщицу клуба. Победительница становится лицом клуба и продвигает его в своих соцсетях.
Впрочем, большинство красоток, судя по всему, используют конкурс, чтобы заявить о себе, а затем продавать свои интимные фото на специализированных сайтах. Одной из таких победительниц оказалась Присцила Кимура. Она побеждала в 2018 году, а сегодня торгует контентом для взрослых всего за 20 долларов в месяц.
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