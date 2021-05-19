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Хитрый ход: бразильский клуб назначает своими музами моделей для взрослых

Александр Трикиша Александр Трикиша
19 мая, 00:46
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Бразильская красотка стала лицом Сантоса, где в разное время выступали Пеле и Неймар. Девушка выиграла конкурс красоты среди болельщиц клуба и теперь продает свои интимные фото
Муза Сантоса, воспитавшего Пеле и Неймара
Муза Сантоса, воспитавшего Пеле и Неймара / Фото: Instagram

Бразильский Сантос необычным способом завлекает новых поклонников. Ежегодно клуб проводит конкурс красоты "Муза Сантоса", выбирая самую красивую болельщицу клуба. Победительница становится лицом клуба и продвигает его в своих соцсетях.

Впрочем, большинство красоток, судя по всему, используют конкурс, чтобы заявить о себе, а затем продавать свои интимные фото на специализированных сайтах. Одной из таких победительниц оказалась Присцила Кимура. Она побеждала в 2018 году, а сегодня торгует контентом для взрослых всего за 20 долларов в месяц.

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