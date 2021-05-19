Такі груди долонею не втримаєш! Гола велосипедистка – без фільтрів

Вогняна словацька спортсменка-модель Люсія Яворчекова видала чергову гарячу фотосесію, під час якої зняла з себе верхню частину бікіні

Сексапільна словачка Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Колишня словацька велосипедистка, а нині зірка Instagram Люсія Яворчекова з недавніх пір прописалася в райському куточку земної кулі – мексиканському Тулумі. І звідти балує своїх 2,1 мільйона фоловерів спекотними фотосесіями – одна відвертіша за іншу.