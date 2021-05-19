Такі груди долонею не втримаєш! Гола велосипедистка – без фільтрів

Колишня словацька велосипедистка, а нині зірка Instagram Люсія Яворчекова з недавніх пір прописалася в райському куточку земної кулі – мексиканському Тулумі. І звідти балує своїх 2,1 мільйона фоловерів спекотними фотосесіями – одна відвертіша за іншу.
"Жодному фільтру не втримати цю енергію", – так Люсія підписала чергову серію гарячих знімків, на яких вона позує біля пальми в бікіні, а потім знімає ліфчик і насилу утримує пишні груди долонею
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