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Такі груди долонею не втримаєш! Гола велосипедистка – без фільтрів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 травня, 10:49
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Вогняна словацька спортсменка-модель Люсія Яворчекова видала чергову гарячу фотосесію, під час якої зняла з себе верхню частину бікіні
Сексапільна словачка Люсія Яворчекова
Сексапільна словачка Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Колишня словацька велосипедистка, а нині зірка Instagram Люсія Яворчекова з недавніх пір прописалася в райському куточку земної кулі – мексиканському Тулумі. І звідти балує своїх 2,1 мільйона фоловерів спекотними фотосесіями – одна відвертіша за іншу.

"Жодному фільтру не втримати цю енергію", – так Люсія підписала чергову серію гарячих знімків, на яких вона позує біля пальми в бікіні, а потім знімає ліфчик і насилу утримує пишні груди долонею

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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