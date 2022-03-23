Русские звери убили в Мариуполе юную гимнастку

О смерти Екатерины Дяченко, которая занималась художественной гимнастикой, сообщила в соцсетях тренер

Оккупанты уничтожают мирное население / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Одна из самых горячих точек на военной карте Украины – Мариуполь. Уже который день город в осаде. Много погибших.

Теперь стало известно, что в Мариуполе от рук российской армии погибла гимнастка Екатерина Дяченко, 2011 года рождения.

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О смерти юной спортсменки сообщила тренер Анастасия Мещаненкова.

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Ранее мы писали, что каратист Станислав Горуна считает, что смерть станет слишком легким наказанием для московского фюрера за его преступления против народа Украины.

Кстати, первая олимпийская чемпионка Литвы отдала свою медаль Украине. Дайна Гудзиневичюте передала золото Олимпиады-2000 организации, которая помогает жертвам войны с Россией.