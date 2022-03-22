Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Мегазвезда МанСити записал видео для парня из Мариуполя, пострадавшего от обстрелов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 21:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Близнец" Александра Зинченко Кевин де Брюйне оказался не только отличным футболистом, но и отзывчивым человеком
Кевин Де Брюйне поддержал 16-летнего Давида из Мариуполя
Кевин Де Брюйне поддержал 16-летнего Давида из Мариуполя / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня, Instagram

Бельгийский полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне поддержал своего фаната, который пострадал во время российских обстрелов в Мариуполе.

Читайте также: Погибают невинные дети! Шевченко рассказал горькую правду о войне

Реклама

16-летний Давид сейчас находится в запорожской больнице. Юноша играл в футбол со своими друзьями, когда рашисты обстреляли Мариуполь. Давид получил ранение ноги, а один из его друзей погиб.

Нидерландская журналистка Йоани де Рийке, освещающая войну для бельгийского издания, пообщалась с Давидом. Во время разговора парень признался, что он фанат звезды МанСити Кевина де Брюйне.

Реклама

Журналистка передала это футболисту, и он записал видео для Давида, которое Йоани де Рийке опубликовала в Instagram.

"Привет, Давид, это Кевин де Брюйне. Услышал, что с тобой случилось. Мне очень жаль. Происходящее там – не хорошо. Надеюсь, это небольшое сообщение тебя подбодрит.

Надеюсь, что ты будешь бороться за свою жизнь и что скоро тебе станет лучше. И надеюсь, что однажды ты увидишь вживую, как я играю, а я смогу показать лучшую игру", – сказал де Брюйне.

Ранее одноклубник де Брюйне Александр Зинченко наехал на футболистов из России за их молчание о войне.

Реклама

"Меня удивило, что никто из российских футболистов ничего не сказал. Многие из них играют в национальной сборной, у них много подписчиков. Они могут что-то сделать, чтобы остановить эту войну, народ их слышит.

Я знаю, что они напуганы. Но чего они боятся? С ними ничего не сделают. По крайней мере, они могут заявить о своей позиции, но они просто игнорируют это".

Россия должна быть изолирована от мирового спорта, считает Александр Зинченко
Россия должна быть изолирована от мирового спорта, считает Александр Зинченко / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
Читать статью
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
717
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
708
5
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
706
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
957
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
823
3
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
684
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
661
5
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
642
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять