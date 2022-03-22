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Мегазірка МанСіті записав відео для хлопця з Маріуполя, який постраждав від обстрілу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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22 березня, 21:42
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"Близнюк" Олександра Зінченка Кевін де Брюйне виявився не лише чудовим футболістом, а й чуйною людиною
Кевін Де Брюйне підтримав 16-річного Давида з Маріуполя
Кевін Де Брюйне підтримав 16-річного Давида з Маріуполя / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, Instagram

Бельгійський півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне підтримав свого фаната, який постраждав під час російського обстрілу в Маріуполі.

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16-річний Давид нині лужить у запорізькій лікарні. Юнак грав у футбол зі своїми друзями, коли рашисти обстріляли Маріуполь. Давид отримав поранення ноги, а один з його друзів загинув.

Нідерландська журналістка Йоані де Рійке, яка висвітлює війну для бельгійського видання, поспілкувалася з Давидом. Під час розмови хлопець зізнався, що є фанатом зірки Мансіті Кевіна де Брюйне.

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Журналістка передала це футболісту, і той записав відео для Давида, яке Йоані де Рійке опублікувала в Instagram.

"Привіт, Давиде, це Кевін де Брюйне. Почув, що з тобою сталося. Мені дуже шкода. Те, що відбувається там, – не добре. Сподіваюся, це невелике повідомлення тебе підбадьорить.

Сподіваюся, що ти боротимешся за своє життя і що скоро тобі стане краще. І сподіваюся, що одного разу ти побачиш наживо, як я граю, а я зможу показати найкращу гру", – сказав де Брюйне.

Раніше одноклубник де Брюйне Олександр Зінченко наїхав на футболістів із Росії за їхнє мовчання про війну.

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"Мене здивувало, що ніхто з російських футболістів нічого не сказав. Багато хто з них грає у національній збірній, у них багато підписників. Вони можуть щось зробити, щоб зупинити цю війну, народ їх чує.

Я знаю, що вони налякані. Але чого вони бояться? З ними нічого не зроблять. Принаймні вони можуть заявити про свою позицію, але вони просто ігнорують це".

Росія має бути ізольована від світового спорту, вважає Олександр Зінченко
Росія має бути ізольована від світового спорту, вважає Олександр Зінченко / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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Сергій Стаховский
Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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