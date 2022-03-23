Російські звірі вбили у Маріуполі юну гімнастку

Одна з найгарячіших точок на військовій карті України – Маріуполь. Вже котрий день місто в облозі. Багато загиблих.
Тепер стало відомо, що у Маріуполі від рук російської армії загинула гімнастка Катерина Дяченко, 2011 року народження.
Про смерть юної спортсменки повідомила тренерка Анастасія Мещаненкова.
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Раніше ми писали, що каратист Станіслав Горуна вважає, що смерть стане надто легкою карою для московського фюрера за його злочини проти народу України.
До речі, перша олімпійська чемпіонка Литви віддала свою медаль Україні. Дайна Гудзіневічюте передала золото Олімпіади-2000 організації, яка допомагає жертвам війни з Росією.
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