Російські звірі вбили у Маріуполі юну гімнастку

Про смерть Катерини Дяченко, яка займалася художньою гімнастикою, повідомила у соцмережах тренерка

Окупанти знищують мирне населення / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Одна з найгарячіших точок на військовій карті України – Маріуполь. Вже котрий день місто в облозі. Багато загиблих.

Тепер стало відомо, що у Маріуполі від рук російської армії загинула гімнастка Катерина Дяченко, 2011 року народження.

Реклама

Про смерть юної спортсменки повідомила тренерка Анастасія Мещаненкова.

Читайте також: Кремль заступився за путінську підстилку із Криму

Реклама

Раніше ми писали, що каратист Станіслав Горуна вважає, що смерть стане надто легкою карою для московського фюрера за його злочини проти народу України.

До речі, перша олімпійська чемпіонка Литви віддала свою медаль Україні. Дайна Гудзіневічюте передала золото Олімпіади-2000 організації, яка допомагає жертвам війни з Росією.