Вслед за русским военным кораблем. Теперь Россию лишили баскетбола

Исполнительный совет ECA (Euroleague Commercial Assets) принял решение об исключении российских клубов из Евролиги и Еврокубка

Россию выкинули из европейских баскетбольных турниров из-за войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за вторжения российских войск в Украину свою долю санкций получили баскетбольные клубы из страны-агрессора.

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Исполнительный комитет акционеров ECA принял следующие решения в связи с войной в Украине:

1. Исключить российские команды ЦСКА, УНИКС и Зенит из числа участников Евролиги, а БК Локомотив-Кубань отстранить от участия в Еврокубке.

2. Все результаты матчей российских клубов аннулировать.

Напомним, что российских спортсменов исключило из соревнований большинство спортивных организаций.

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Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.