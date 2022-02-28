Россию и Беларусь отстраняют от всех международных соревнований: заявление МОК

На международных соревнованиях отныне не должно быть слов "Россия" и "Беларусь", представители этих стран могут быть допущены только в нейтральном статусе

Россию и Беларусь выгнали из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

На пятые сутки полномасштабной войны России против Украины Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.

Резолюция МОК о недопуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям

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В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

в международных соревнованиях. В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен под именем "Россия" или "Беларусь".

Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов.

Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов. В этом контексте Исполком МОК рассмотрел, в частности, предстоящие Паралимпийские зимние игры в Пекине в 2022 году и вновь заявил о своей полной поддержке Международного паралимпийского комитета (МПК) и Игр.

Накануне были озвучены трусливые санкции ФИФА против России. Международная федерация футбола пока что так и не рискнула отлучить агрессора от соревнований под своей эгидой, позволив командам РФ выступать в нейтральном статусе.