Россию и Беларусь отстраняют от всех международных соревнований: заявление МОК

На пятые сутки полномасштабной войны России против Украины Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.
Резолюция МОК о недопуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям
- В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.
- В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен под именем "Россия" или "Беларусь".
- Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов.
- В этом контексте Исполком МОК рассмотрел, в частности, предстоящие Паралимпийские зимние игры в Пекине в 2022 году и вновь заявил о своей полной поддержке Международного паралимпийского комитета (МПК) и Игр.
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