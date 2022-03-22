Слідом за російським військовим кораблем. Тепер Росію позбавили баскетболу

Виконавча рада ECA (Euroleague Commercial Assets) ухвалила рішення про виключення російських клубів з Євроліги та Єврокубку

Росію викинули з європейських баскетбольних турнірів через війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Через вторгнення російських військ в Україну свою частку санкцій отримали баскетбольні клуби з країни-агресорки.

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Виконавчий комітет акціонерів ECA ухвалив такі рішення через війну в Україні:

1. Виключити російські команди ЦСКА Москва, УНІКС Казань та Зеніт Санкт-Петербург з учасників Євроліги, а БК Локомотив-Кубань Краснодар відсторонити від участі в Єврокубку.

2. Усі результати матчів російських клубів анулювати.

Нагадаємо, що російських спортсменів виключила зі змагань більшість спортивних організацій.

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти участь спортсменів із Росії та Білорусі у змаганнях.