Первая олимпийская чемпионка Литвы отдала свою медаль Украине

Дайна Гудзиневичюте передала свое золото Олимпиады-2000 организации, которая помогает жертвам войны с Россией

Гудзиневичюте отдала золото Сиднея-2000 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вице-президент Европейского олимпийского комитета и президент НОК Литвы Дайна Гудзиневичюте передала свою золотую медаль Олимпиады-2000 организации StrongTogether, которая помогает украинцам, пострадавшим от войны.

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Гудзиневичюте выиграла золото на Олимпийских играх в Сиднее в стендовой стрельбе (трап). Она была первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Литвы.

"Спорт и олимпизм символизируют мир и единство мира. То, что сейчас переживает Украина и ее народ, непостижимо и очень болезненно. Мы всей душой поддерживаем народ Украины, ее спортсменов и все олимпийское сообщество. Мы вносим вклад в совместные усилия всеми возможными способами. Моя олимпийская медаль – это символическое выражение благодарности за доброту людей в этой страшной войне", – цитирует Гудзиневичюте eurolympic.org.

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Олимпийская медаль была вручена в знак благодарности компании, внесшей наибольший финансовый вклад в поддержку пострадавшего населения Украины.