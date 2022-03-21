Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Уроженец России защищает Украину от атак фашистов. Невероятная история футболиста из Италии

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 22:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Иван Вавассори родился в России и живет в Италии с пяти лет. Рассказываем, как парень променял свою футбольную карьеру на войну против армии Путина
Иван Вавассори отправился на войну Украины против России
Иван Вавассори отправился на войну Украины против России

Война Украины против России вызвала большой резонанс в мире. Большинство цивилизованных стран осудили фашистские действия армии Путина и оказывают всяческую поддержку нашей стране.

Оказалось также немало иностранных добровольцев, которые изъявили желание воевать за Украину. Одним из таких стал некий итальянец Иван Вавассори, уроженец России.

Реклама

История почти 30-летнего парня наполнена драмой. В 1997 году парня из России усыновила итальянская пара Пьетро Вавассори и Алессандра Згарелла. Примечательно, что буквально на следующий день после оформления документов на Ивана Алессандра была похищена представителями Ндрагенты.

Читайте также: Триумф украинских биатлонисток в Сочи после расстрела Евромайдана

Реклама

Это крупная итальянская преступная группировка в Калабрии, специализирующаяся на поставках кокаина в Европу. Оказалось, что Алессандра является дочерью владельца крупной логистической компании "Italsempione".

За нее потребовали выкуп в 50 миллиардов лир, что по курсу равнялось примерно 25 миллионам евро. Неизвестно, была ли уплачена данная сумма похитителям, однако Алессандра была освобождена почти через год после пропажи.

Читайте также: Владелец футбольной команды обвинил Путина в краже перстня

Реклама

Згарелла прожила до 2011 года и умерла в возрасте 52 лет. Примечательно, что как раз за день до этого полиция поймала последнего преступника, который был причастен к ее похищению.

Тем временем парень начал карьеру футболиста и стал вратарем. В Италии он играл за скромные Альчоне, Леньяно и Про Патрию, а недавно улетел выступать в Боливии за Санта-Крус.

И вот, 26 февраля 2022 года Иван решил приостановить футбольную карьеру и полетел в Украину. Вавассори вступил в добровольческий батальон для того, чтобы остановить фашистских представителей своей Родины в желании оккупировать чужую страну.

"Для меня честь сражаться за украинцев. Они защищают свои дома и свои семьи. Мы поможем им и не допустим, чтобы война расползлась по всей Европе", – заявил Иван Вавассори.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Паралимпиада-2022. Медали
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Китай КитайCN
18
20
23
61
2
flag Украина УкраинаUA
11
10
8
29
3
flag Канада КанадаCA
8
6
11
25
4
flag Франция ФранцияFR
7
3
2
12
5
flag США СШАUS
6
11
3
20
6
flag Австрия АвстрияAT
5
5
3
13
7
flag Германия ГерманияDE
4
8
7
19
8
flag Норвегия НорвегияNO
4
2
1
7
9
flag Япония ЯпонияJP
4
1
2
7
10
flag Словакия СловакияSK
3
0
3
6
Наши герои Паралимпиады
Золотые медалисты Пекина
1
Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки
3 золота
2
Виталий Лукьяненко. Биатлон Виталий Лукьяненко. Биатлон
2 золота
3
Григорий Вовчинский. Биатлон Григорий Вовчинский. Биатлон
1 золото
4
Ирина Буй. Биатлон Ирина Буй. Биатлон
1 золото
5
Людмила Ляшенко. Биатлон Людмила Ляшенко. Биатлон
1 золото
6
Александр Казик. Биатлон Александр Казик. Биатлон
1 золото
7
Александра Кононова. Лыжные гонки Александра Кононова. Лыжные гонки
1 золото
8
Украина. Эстафета. Лыжные гонки Украина. Эстафета. Лыжные гонки
1 золото
Все медалисты дня
Они нас поддержали
легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
Читать статью
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
717
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
708
5
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
706
Наши ангелы-хранители

Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
957
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
823
3
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
684
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
661
5
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
642
Истории подвигов
Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2154К
2
Александр Усик Александр Усик
1725К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1639К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1106К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
871К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
859К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять