Уроженец России защищает Украину от атак фашистов. Невероятная история футболиста из Италии

Война Украины против России вызвала большой резонанс в мире. Большинство цивилизованных стран осудили фашистские действия армии Путина и оказывают всяческую поддержку нашей стране.
Оказалось также немало иностранных добровольцев, которые изъявили желание воевать за Украину. Одним из таких стал некий итальянец Иван Вавассори, уроженец России.
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История почти 30-летнего парня наполнена драмой. В 1997 году парня из России усыновила итальянская пара Пьетро Вавассори и Алессандра Згарелла. Примечательно, что буквально на следующий день после оформления документов на Ивана Алессандра была похищена представителями Ндрагенты.
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Это крупная итальянская преступная группировка в Калабрии, специализирующаяся на поставках кокаина в Европу. Оказалось, что Алессандра является дочерью владельца крупной логистической компании "Italsempione".
За нее потребовали выкуп в 50 миллиардов лир, что по курсу равнялось примерно 25 миллионам евро. Неизвестно, была ли уплачена данная сумма похитителям, однако Алессандра была освобождена почти через год после пропажи.
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Згарелла прожила до 2011 года и умерла в возрасте 52 лет. Примечательно, что как раз за день до этого полиция поймала последнего преступника, который был причастен к ее похищению.
Тем временем парень начал карьеру футболиста и стал вратарем. В Италии он играл за скромные Альчоне, Леньяно и Про Патрию, а недавно улетел выступать в Боливии за Санта-Крус.
И вот, 26 февраля 2022 года Иван решил приостановить футбольную карьеру и полетел в Украину. Вавассори вступил в добровольческий батальон для того, чтобы остановить фашистских представителей своей Родины в желании оккупировать чужую страну.
"Для меня честь сражаться за украинцев. Они защищают свои дома и свои семьи. Мы поможем им и не допустим, чтобы война расползлась по всей Европе", – заявил Иван Вавассори.