Іван Вавасорі народився в Росії і живе в Італії з п'яти років. Розповідаємо, як хлопець проміняв свою футбольну кар'єру на війну проти армії Путіна

Іван Вавасорі вирушив на війну України проти Росії

Війна України проти Росії викликала великий резонанс у світі. Більшість цивілізованих країн засудили фашистські дії армії Путіна і надають усіляку підтримку нашій країні.

Виявилось також чимало іноземних добровольців, які виявили бажання воювати за Україну. Одним із таких став італієць Іван Вавасорі, уродженець Росії.

Реклама

Історія майже 30-річного парубка наповнена драмою. У 1997 році хлопця з Росії усиновила італійська пара П'єтро Вавассорі та Алессандра Згарелла. Примітно, що буквально наступного дня після оформлення документів на Івана Алессандра було викрадено представниками Ндрагенти.

Читайте також: Тріумф українських біатлоністок у Сочі після розстрілу Євромайдану

Реклама

Це велике італійське злочинне угруповання в Калабрії, що спеціалізується на постачання кокаїну до Європи. Виявилося, що Алессандра є дочкою власника великої логістичної компанії "Italsempione".

За неї вимагали викуп у 50 мільярдів лір, що за курсом дорівнювало приблизно 25 мільйонів євро. Невідомо, чи була сплачена ця сума викрадачам, проте Алессандра була звільнена майже через рік після зникнення.

Читайте також: Власник футбольної команди звинуватив Путіна у крадіжці персня

Реклама

Згарелла прожила до 2011 року та померла у віці 52 років. Примітно, що саме за день до цього поліція зловила останнього злочинця, який був причетний до її викрадення.

Тим часом хлопець розпочав кар'єру футболіста та став воротарем. В Італії він грав за скромні Альчоне, Леньяно та Про Патрію, а нещодавно відлетів виступати в Болівії за Санта-Крус.

І ось, 26 лютого 2022 року Іван вирішив призупинити футбольну кар'єру та полетів до України. Вавасорі вступив у добровольчий батальйон для того, щоб зупинити фашистських представників своєї Батьківщини в бажанні окупувати чужу країну.