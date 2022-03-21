Уродженець Росії захищає Україну від атак фашистів. Неймовірна історія футболіста з Італії

Війна України проти Росії викликала великий резонанс у світі. Більшість цивілізованих країн засудили фашистські дії армії Путіна і надають усіляку підтримку нашій країні.
Виявилось також чимало іноземних добровольців, які виявили бажання воювати за Україну. Одним із таких став італієць Іван Вавасорі, уродженець Росії.
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Історія майже 30-річного парубка наповнена драмою. У 1997 році хлопця з Росії усиновила італійська пара П'єтро Вавассорі та Алессандра Згарелла. Примітно, що буквально наступного дня після оформлення документів на Івана Алессандра було викрадено представниками Ндрагенти.
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Це велике італійське злочинне угруповання в Калабрії, що спеціалізується на постачання кокаїну до Європи. Виявилося, що Алессандра є дочкою власника великої логістичної компанії "Italsempione".
За неї вимагали викуп у 50 мільярдів лір, що за курсом дорівнювало приблизно 25 мільйонів євро. Невідомо, чи була сплачена ця сума викрадачам, проте Алессандра була звільнена майже через рік після зникнення.
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Згарелла прожила до 2011 року та померла у віці 52 років. Примітно, що саме за день до цього поліція зловила останнього злочинця, який був причетний до її викрадення.
Тим часом хлопець розпочав кар'єру футболіста та став воротарем. В Італії він грав за скромні Альчоне, Леньяно та Про Патрію, а нещодавно відлетів виступати в Болівії за Санта-Крус.
І ось, 26 лютого 2022 року Іван вирішив призупинити футбольну кар'єру та полетів до України. Вавасорі вступив у добровольчий батальйон для того, щоб зупинити фашистських представників своєї Батьківщини в бажанні окупувати чужу країну.
"Для мене честь боротися за українців. Вони захищають свої будинки та свої сім'ї. Ми допоможемо їм і не допустимо, щоб війна розповзлася по всій Європі" , – заявив Іван Вавасорі.