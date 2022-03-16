Тріумф українських біатлоністок у Сочі після розстрілу Євромайдану

Українська держава переживає найважчі випробування у своїй історії. У такі дні хочеться згадати про перемогу, яка стала однією з найважливіших в історії українського спорту

Перемога у Сочі показала незламний дух українського народу / Фото: Колаж: Сьогодні

Путінський режим не один рік виношував ідеї щодо захоплення України.

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У 2014 році кривавий диктатор мордора спробував задушити Майдан руками Януковича.

18 лютого 2014 року розпочалися розстріли мирних учасників Євромайдану.

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На тлі трагічних подій в Україні МОК відмовив українським атлетам вдягнути жалобні стрічки в данину пам'яті людей, які загинули на Майдані.

Перед нашими спортсменами стояв вибір – продовжити участь в Олімпіаді чи повернутися до України.

Підтримати всіх українців могла лише яскрава перемога, присвячена своїй країні.

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На старт жіночих естафетних перегонів збірна України вийшла у самому бойовому складі: сестри Семеренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна.

Віта Семеренко та Юлія Джима чудово пройшли свої етапи, а Валя Семеренко, яка виступала на третьому етапі, мала проблеми під час стрільби стоячи. На щастя, три додаткові патрони допомогли нашій титулованій біатлоністці уникнути штрафних метрів.

На останньому етапі капітан команди Олена Підгрушна віддала всі сили та фінішувала першою, видобувши золото Олімпійських ігор для нашої країни.

Після двадцятирічної перерви українські спортсмени досягли найвищого досягнення на зимових Олімпійських іграх, а для вітчизняного біатлону цей успіх досі є унікальним.

Ця перемога показала незламний дух українського народу, який неможливо зламати жодних зовнішніх сил.