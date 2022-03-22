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Перша олімпійська чемпіонка Литви віддала свою медаль Україні

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22 березня, 13:16
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Дайна Гудзіневічюте передала своє золото Олімпіади-2000 організації, яка допомагає жертвам війни з Росією
Гудзіневічюте віддала золото Сіднею-2000
Гудзіневічюте віддала золото Сіднею-2000 / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Віцепрезидент Європейського олімпійського комітету та президент НОК Литви Дайна Гудзіневічюте передала свою золоту медаль Олімпіади-2000 організації StrongTogether, яка допомагає українцям, які постраждали від війни.

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Гудзіневічюте виграла золото на Олімпійських іграх у Сіднеї у стендовій стрільбі (трап). Вона була першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної Литви.

"Спорт та олімпізм символізують мир та єдність світу. Те, що зараз переживає Україна та її народ, незбагненно і дуже болісно. Ми всією душею підтримуємо народ України, її спортсменів та всю олімпійську спільноту.

Ми робимо внесок у спільні зусилля всіма можливими способами. Моя олімпійська медаль – це символічний вислів подяки за доброту людей у цій страшній війні", – цитує Гудзіневічюте eurolympic.org.

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Олімпійську медаль було вручено на знак подяки компанії, яка зробила найбільший фінансовий внесок у підтримку постраждалого населення України.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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