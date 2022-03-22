Перша олімпійська чемпіонка Литви віддала свою медаль Україні

Дайна Гудзіневічюте передала своє золото Олімпіади-2000 організації, яка допомагає жертвам війни з Росією

Гудзіневічюте віддала золото Сіднею-2000 / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Віцепрезидент Європейського олімпійського комітету та президент НОК Литви Дайна Гудзіневічюте передала свою золоту медаль Олімпіади-2000 організації StrongTogether, яка допомагає українцям, які постраждали від війни.

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Гудзіневічюте виграла золото на Олімпійських іграх у Сіднеї у стендовій стрільбі (трап). Вона була першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної Литви.

"Спорт та олімпізм символізують мир та єдність світу. Те, що зараз переживає Україна та її народ, незбагненно і дуже болісно. Ми всією душею підтримуємо народ України, її спортсменів та всю олімпійську спільноту. Ми робимо внесок у спільні зусилля всіма можливими способами. Моя олімпійська медаль – це символічний вислів подяки за доброту людей у цій страшній війні", – цитує Гудзіневічюте eurolympic.org.

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Олімпійську медаль було вручено на знак подяки компанії, яка зробила найбільший фінансовий внесок у підтримку постраждалого населення України.