Український призер Токіо-2020 готовий продати олімпійську медаль заради допомоги країні

Станіслав Горуна зголосився обміняти історичну бронзову нагороду на фінансову підтримку української армії

Станіслав Горуна

Український епатажний каратист, який з перших днів війни став на захист рідної країни, продовжує щиро дивувати своєю любов'ю до України

Олімпійський призер Токіо-2020 виступив із шокуючою для спортсменів, але при цьому відважною для всіх українців заявою. Горуна готовий втратити бронзову олімпійську медаль заради фінансової допомоги української армії повідомляє Fanday.net.

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"Якщо хтось хоче придбати – будь ласка, звертайтесь! Результат зафіксовано! Медаль – це просто шматок металу!

Станіслав Горуна також щиро вірить у обов'язковий успіх, який настане вже незабаром.

"Я у Львові у листопаді 2019 підписав контракт із ЗСУ. І я завжди представляв ЗСУ на змаганнях. Тому коли це все почалося, мені зателефонували з військової частини о 5-й ранку. Я швидко зібрався і поїхав у частину для отримання інструкцій щодо подальших дій. З першого дня нам видали зброю та розповіли, що кожен має робити. Я довіряю нашому командуванню та прогнозам, які нам озвучують, що за найближчий місяць активна фаза війни припиниться. Всі ці облоги триватимуть місяць, а потім наш контрнаступ відсунуть їх до кордонів і Україна повертатиметься до нормального життя".

За словами Горуни, оптимальний підсумок війни – спалити Кремль.

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