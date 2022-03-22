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Левандовски: "Мир восхищается, как поляки помогают украинцам"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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22 марта, 23:04
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С первых дней войны Польша первой подставила свое плечо Украине. Именно в такие моменты истории определяется, кто настоящий друг, а кто им был только на словах
Роберт Левандовски с первых дней войны помогает Украине
Роберт Левандовски с первых дней войны помогает Украине / Фото: Reuters

Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски, признанный лучшим футболистом мира-2021 по версии ФИФА, поделился своими ощущениями о военной агрессии России против Украины.

"Первые дни полностью оторвали от реальности. Никто не хотел, чтобы это произошло. Это очень сложная ситуация, которая, надеюсь, скоро закончится. Конечно, это только мечта, но нужно верить.

Мы видим, как поляки помогают украинцам, отдают им свои сердца. Огромные слова благодарности всем, кто приобщается к таким действиям. Многие люди со всего мира подходили ко мне и восхищались благосклонностью поляков. Это хорошо. Сейчас любая помощь важна".

Левандовски с украинской капитанской повязкой
Левандовски с украинской капитанской повязкой / Фото: Reuters

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Также Левандовски высказался о коллективном решении футболистов сборной Польши не выходить на матч против агрессора.

"Никто из сборной Польши не представлял, что мы сыграем с Россией. Трудно просто так забыть все, что происходит. Решение не играть с ними было принято единогласно всеми футболистами сборной. Это был сознательный выбор. Иного выхода наша команда не видела.

Мы, поляки, чувствуем эту войну чуть больше других стран", – цитирует Левандовски Przeglad Sportowy.

Напомним, что капитан Баварии отказался от многомиллионного контракта с китайским концерном Huawei. Виной всему сотрудничество китайского гиганта с Россией.

Роберт Левандовски активно поддерживает Украину
Роберт Левандовски активно поддерживает Украину / Фото: Reuters

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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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