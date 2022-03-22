Левандовски: "Мир восхищается, как поляки помогают украинцам"

Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски, признанный лучшим футболистом мира-2021 по версии ФИФА, поделился своими ощущениями о военной агрессии России против Украины.

"Первые дни полностью оторвали от реальности. Никто не хотел, чтобы это произошло. Это очень сложная ситуация, которая, надеюсь, скоро закончится. Конечно, это только мечта, но нужно верить.

Мы видим, как поляки помогают украинцам, отдают им свои сердца. Огромные слова благодарности всем, кто приобщается к таким действиям. Многие люди со всего мира подходили ко мне и восхищались благосклонностью поляков. Это хорошо. Сейчас любая помощь важна".