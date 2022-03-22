Удар в спину от Германии! Игрокам из Украины запретили играть в Бундеслиге

Вопреки решению ФИФА, иностранные футболисты не могут сейчас перейти из украинской Премьер-лиги в немецкие команды

Легионерам путь в Германию закрыт / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале марта Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с украинскими клубами в одностороннем порядке.

Из-за войны, до 7 апреля легионеры из Украины могут подписать контракт с зарубежными командами.

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Однако Немецкий футбольный союз запретил участвовать в официальных матчах футболистам из украинских клубов.

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Такие игроки не смогут выступать в Бундеслиге, низших дивизионах и Кубке Германии. Если кто-то и перейдет в немецкую команду, то им будет разрешено лишь тренироваться и играть в товарищеских матчах.

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Причина – сохранение спортивной целостности соревнований во всех дивизионах, сообщается на сайте DFB.