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Удар у спину від Німеччини! Гравцям з України заборонили грати у Бундеслізі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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22 березня, 21:08
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Попри рішення ФІФА, іноземні футболісти не можуть зараз перейти з української Прем'єр-ліги до німецьких команд
Легіонерам шлях в Німеччину закритий
Легіонерам шлях в Німеччину закритий / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку березня Міжнародна федерація футболу дозволила іноземним гравцям та тренерам призупинити контракти з українськими клубами в односторонньому порядку.

Через війну, до 7 квітня легіонери з України можуть підписати контракт із закордонними командами.

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Проте Німецька футбольна спілка заборонила брати участь в офіційних матчах футболістам з українських клубів.

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Такі гравці не зможуть виступати у Бундеслізі, нижчих дивізіонах та Кубку Німеччини. Якщо хтось і перейде до німецької команди, то їм буде дозволено лише тренуватися та грати у товариських матчах.

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Причина – збереження спортивної цілісності змагань у всіх дивізіонах, повідомляється на сайті DFB.

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