Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Тренер Десни пішов на фронт

Як ми повідомляли, російські війська розбомбили стадіон чернігівської Десни.
Вони не залишаться безкарними. За свій клуб помститься тренер молодіжної команди Олександр Зуб. Він зараз із зброєю в руках захищає країну від агресорів.
"Знайомтеся, це Олександр Сергійович Зуб – тренер Десни U-19. З перших днів війни Олександр Сергійович захищає рідний Чернігів. Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Слава Україні!" – пост Десни в Instagram.
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