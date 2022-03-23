Победа Усика в ринге необходима Украине. Министр спорта объяснил отъезд чемпиона мира

В первые дни войны Александр Усик вернулся в Украину и вступил территориальную оборону, чтобы защищать родную страну от российских захватчиков.
Но несмотря на войну, украинский боксер принял решение не переносить бой-реванш с Энтони Джошуа и приступить к подготовке к поединку.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик уехал из Украины. Победа украинца в ринге будет иметь большое значение для нашей страны.
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"Мы видим, сколько спортсменов едут и побеждают. Мы сделаем все, чтобы они уезжали.
Сейчас Александр Усик уехал тренироваться, у него будет бой за звание чемпиона мира.
Для нас очень важно, чтобы он победил и еще раз сказал всему миру, что он всегда будет против войны и он за мир. Это очень важно для нас", – цитирует Гутцайта ua.tribuna.com.
Поединок Усик – Джошуа планируется на конец мая или начало июня. Первый бой выиграл Усик и забрал у британца чемпионские пояса.
Отметим, что другой прославленный украинский боксер Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка с абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. У Василия сейчас более важный бой – с российскими окупантами.