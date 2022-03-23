Победа Усика в ринге необходима Украине. Министр спорта объяснил отъезд чемпиона мира

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил информацию о том, что Александр Усик выехал из Украины

Александр Усик принесет Украине больше пользы в ринге, чем в теробороне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В первые дни войны Александр Усик вернулся в Украину и вступил территориальную оборону, чтобы защищать родную страну от российских захватчиков.

Но несмотря на войну, украинский боксер принял решение не переносить бой-реванш с Энтони Джошуа и приступить к подготовке к поединку.

Реклама

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик уехал из Украины. Победа украинца в ринге будет иметь большое значение для нашей страны.

"Мы видим, сколько спортсменов едут и побеждают. Мы сделаем все, чтобы они уезжали. Сейчас Александр Усик уехал тренироваться, у него будет бой за звание чемпиона мира. Для нас очень важно, чтобы он победил и еще раз сказал всему миру, что он всегда будет против войны и он за мир. Это очень важно для нас", – цитирует Гутцайта ua.tribuna.com.

Усику не запрещено выезжать из Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Поединок Усик – Джошуа планируется на конец мая или начало июня. Первый бой выиграл Усик и забрал у британца чемпионские пояса.

Реклама

Отметим, что другой прославленный украинский боксер Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка с абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. У Василия сейчас более важный бой – с российскими окупантами.