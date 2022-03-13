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"Поцелуйте мою черную ж*пу": экс-тренер Усика и Кличко ответил на обвинения в поддержке Путина

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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13 марта, 06:46
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Американец Джеймс Али Башир поставил на место тех, кто распространяет слухи о его любви к президенту страны-агрессора
Джеймс Али Башир доступно объяснил свое отношение к Владимиру Путину
Джеймс Али Башир доступно объяснил свое отношение к Владимиру Путину

Известный боксерский тренер Джеймс Али Башир попал в небольшой скандал на фоне агрессии России против Украины. В последнее время в интернете стали плодиться слухи о том, что специалист поддерживает Путина.

Правда, экс-тренер Александра Усика и Владимира Кличко быстро развеял эти домыслы. Причем, сделал американец это в довольно резкой форме.

Владимир Кличко и Джеймс Али Башир
Владимир Кличко и Джеймс Али Башир

"Я обратил внимание, что в интернете распространяется неправдивая информация, что я поддерживаю или высказываюсь в пользу действий так называемого президента Владимира Путина против украинского народа.

Для людей, которые распространяют такую глупость, я просто хочу сказать – фигня. Я с народом Украины, в этом нет никаких сомнений. Поцелуйте меня в ж*пу, кто сказал, что я поддерживаю Владимира Путина. Поцелуйте мою черную ж*пу. Слава Украине".

Читайте также: В команде Усика озвучили сроки, когда боксер выйдет на ринг

Отметим, что ранее Али Башир постарался объяснить, почему Поветкин и Лебедев поддержали Путина в его кровавом желании уничтожить Украину. Американец считает, что россияне испугались тюрьмы.

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
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