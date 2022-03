Ломаченко отказался от поединка с Камбососом. У Василия сейчас более важный бой

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко принял решение отказаться от титульного поединка с Джорджем Камбососом и остаться в Украине.

Промоутер австралийца Лу Дибелла сообщил ESPN, со ссылкой на слова менеджера украинца Эгиса Климаса:

Джордж Камбосос отреагировал на решение украинского боксера:

@VasylLomachenko I respect your decision and I totally understand and I pray for you and your country please stay safe and once i wipe the floor with Devin, we will make this fight between two real champions. God bless