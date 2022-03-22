Ломаченко отказался от поединка с Камбососом. У Василия сейчас более важный бой

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко принял решение отказаться от титульного поединка с Джорджем Камбососом и остаться в Украине.
Промоутер австралийца Лу Дибелла сообщил ESPN, со ссылкой на слова менеджера украинца Эгиса Климаса:
"Эгис поблагодарил меня и Джорджа за шанс сразиться за все титулы и отдельно за то, что мы согласились немного дольше подождать, учитывая происходящее в Украине.
У меня вспыхнула на днях надежда – я услышал, что украинское правительство разрешило Ломаченко выезд из страны для подготовки к бою. Но когда мы так и не дождались окончательного подтверждения от Top Rank и Климаса, то всё сами поняли – очевидно, что у Ломаченко сейчас куда более важные дела в сравнении с боксом".
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Джордж Камбосос отреагировал на решение украинского боксера:
"Василий Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и за твою страну.
Пожалуйста, оставайся в безопасности. Как только я вытру пол Дэвином Хейни, мы проведем этот бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог", – написал австралиец в своем Twitter.
@VasylLomachenko I respect your decision and I totally understand and I pray for you and your country please stay safe and once i wipe the floor with Devin, we will make this fight between two real champions. God bless— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) March 21, 2022
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