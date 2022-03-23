Перемога Усика в рингу потрібна Україні. Міністр спорту пояснив від'їзд чемпіона світу

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підтвердив інформацію про те, що Олександр Усик виїхав з України

Олександр Усик принесе Україні більше користі у рингу, ніж у теробороні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У перші дні війни Олександр Усик повернувся до України та вступив до територіальної оборони, щоб захищати рідну країну від російських загарбників

Але незважаючи на війну, український боксер вирішив не переносити бій-реванш з Ентоні Джошуа і розпочати підготовку до поєдинку.

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Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що чемпіон світу WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поїхав з України. Перемога українця в рингу матиме велике значення для для нашої країни.

"Ми бачимо, скільки спортсменів їдуть та перемагають. Ми зробимо все, щоб вони їхали. Зараз Олександр Усик поїхав тренуватися, у нього буде бій за звання чемпіона світу Для нас дуже важливо, щоб він переміг і ще раз сказав усьому світу, що він завжди буде проти війни і він за мир. Це дуже важливо для нас", – цитує Гутцайта ua.tribuna.com.

Усику не заборонено виїзжати з України / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Поєдинок Усик – Джошуа планується на кінець травня чи початок червня. Перший бій виграв Усик і забрав у британця чемпіонські пояси.

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Зазначимо, що інший уславлений український боксер Василь Ломаченко відмовився покидати Україну заради поєдинку з абсолютним чемпіоном Джорджем Камбососом. У Василя зараз важливіший бій – з російськими оккупантами.