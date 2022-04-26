История одной фотографии. Врач придумал для инвалидов войны Олимпиаду

Врач Сток-Мандевилльского реабилитационного госпиталя Людвиг Гуттман был ярым сторонником использования спорта для улучшения качества жизни инвалидов с поражением спинного мозга.
Поэтому в 1948 году он собрал британских инвалидов-колясочников Второй Мировой войны и придумал для них реабилитацию в виде соревнований.
Это были Сток-Мандевилльские игры колясочников и по времени проведения совпадали с Олимпийскими играми в Лондоне.
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Это натолкнуло Гуттмана на мысль – создание международных соревнований для спортсменов-инвалидов.
Его мечта стала реальностью в 1960 году. В Риме прошли первые Паралимпийские игры, в которых участвовали не только ветераны войны.
В столицу Италии приехали 400 спортсменов на колясках из 23 стран. С этого времени началось бурное развитие паралимпийского движения во всем мире.
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