История одной фотографии. Врач придумал для инвалидов войны Олимпиаду

Британский доктор Людвиг Гуттман организовал ветеранам Второй Мировой войны реабилитационные соревнования, которые подхватил весь мир

Участники Сток-Мандевилльских игр 1948 года

Врач Сток-Мандевилльского реабилитационного госпиталя Людвиг Гуттман был ярым сторонником использования спорта для улучшения качества жизни инвалидов с поражением спинного мозга.

Поэтому в 1948 году он собрал британских инвалидов-колясочников Второй Мировой войны и придумал для них реабилитацию в виде соревнований.

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Это были Сток-Мандевилльские игры колясочников и по времени проведения совпадали с Олимпийскими играми в Лондоне.

Это натолкнуло Гуттмана на мысль – создание международных соревнований для спортсменов-инвалидов.

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Его мечта стала реальностью в 1960 году. В Риме прошли первые Паралимпийские игры, в которых участвовали не только ветераны войны.

В столицу Италии приехали 400 спортсменов на колясках из 23 стран. С этого времени началось бурное развитие паралимпийского движения во всем мире.

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