Історія однієї фотографії. Лікар вигадав для інвалідів війни Олімпіаду

Британський доктор Людвіг Гуттман організував ветеранам Другої світової війни реабілітаційні змагання, які підхопив увесь світ

Учасники Сток-Мандевілльских ігор 1948 року

Лікар Сток-Мандевільського реабілітаційного шпиталю Людвіг Гуттман був затятим прихильником використання спорту для поліпшення якості життя інвалідів з ураженням спинного мозку.

Тому у 1948 році він зібрав британських інвалідів-візочників Другої світової війни і вигадав для них реабілітацію у вигляді змагань.

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Це були Сток-Мандевілльські ігри колясочників і за часом проведення збігалися з Олімпійськими іграми в Лондоні.

Це наштовхнуло Гуттмана на думку – створення міжнародних змагань для спортсменів-інвалідів.

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Його мрія стала реальністю у 1960 році. У Римі пройшли перші Паралімпійські ігри, у яких брали участь не тільки ветерани війни.

До столиці Італії приїхали 400 спортсменів на візках із 23 країн. З цього часу почався бурхливий розвиток паралімпійського руху в усьому світі.

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