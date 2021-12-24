Дарья Белодед показала, как попала в сказку. Фото изумляют

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио-2020 Дарья Белодед на рождественские праздники поехала отдохнуть в Швейцарию. Ранее с Рождеством всех поздравил Владимир Кличко.

Наша дзюдоистка в своем Instagram поделилась стильными снимками со швейцарского курорта.

"Я в сказке. Сегодня мы в Монтре, в старинном городе, который расположен между крутыми холмами и Женевским озером. У меня нет слов, чтобы описать насколько здесь красиво.

Невероятной красоты природа рядом со старинными зданиями. Энергетика сильнейшая. Путешествия, как глоток свежего воздуха, который дарит много приятных эмоций", – подписала фотографии Белодед.