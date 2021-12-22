Самая завидная невеста украинского спорта засветила кольцо (фото)

Красотка-дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась новыми ювелирными украшениями

Белодед подозревают в романе с Беленюком / Фото: Коллаж: Сегодня

21-летняя Дарья Белодед, которую называют самой завидной невестой украинского спорта, поделилась в сториз с фолловерами снимками своих новых драгоценностей – сережками и кольцом в тон белому полушубку.

Правда, кольцо – на указательном пальце, а не безымянном.

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От кого эти украшения, дзюдоистка, летом ставшая бронзовым призером Олимпиады в Токио, не уточнила.

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Напомним, ранее Дарья Белодед встречалась с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле и футболистом Динамо Денисом Поповым. А недавно фолловеры заподозрили ее в романе с олимпийским чемпионом Токио по греко-римской борьбе депутатом Жаном Беленюком.

Белодед и Беленюка стали вместе видеть на различных мероприятиях, кроме того, они провели пикантную тренировку – Жан отрабатывал на Дарье элементы захвата, а она пыталась вырваться из его объятий.

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Правда, 30-летний Беленюк утверждает, что на пути у их отношений имеется одна преграда.

"Дарья хорошая девочка. Думаю, смог бы завести отношения, в этом проблем нет. 10 лет разницы в возрасте это немало, но и не слишком много. Единственное, Даша – действующая спортсменка. У меня стоит вопрос в том, что это должна быть девочка, которая готова посвятить свою жизнь семье", – говорил Жан каналу ОТДУШИВДУШУ.

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