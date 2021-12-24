Кличко поздравил всех с Рождеством: это время, чтобы поразмыслить над важными вещами

Один из лучших боксеров в истории украинец Владимир Кличко поздравил своих подписчиков в соцсетях с Рождеством.
Читайте также: В правой руке Кличко был динамит. Откровение Тайсона Фьюри
"Рождество для меня – это прежде всего время, чтобы поразмыслить над ценными и важными вещами в моей жизни: окружить себя самыми дорогими людьми и черпать силы из этих прекрасных часов вместе для решения всех предстоящих задач.
Желаю всем мирного Рождества или праздника, который вы отмечаете в кругу своих близких!" – написал Владимир в своем Instgaram.
Далее по теме
Ранее мы писали, что Владимир Кличко стал звездой телевидения. Он снялся в немецком реалити-шоу, где убегал от следователей на водном мотоцикле, его догоняли на вертолете.
Читайте также:
- Усик уложит Кличко! Тренер поставил крест на возвращении легенды
- Кличко отказался от роли злодея в фильме о Джеймсе Бонде
- Пошел против народа: озвучен лучший боксер Украины всех времен
- Кто тут спит на жовто-блакытных простынях? Кличко сделали крайним в скандале с флагом Ломаченко
- Кличко засветил своего сообщника. Он помогает боксеру скрыться от немецких сыщиков