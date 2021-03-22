"Без лифчика лучше загорается": олимпийская чемпионка снялась топлес

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва опубликовала пляжное фото с отдыха на Мальдивах. Спортсменка сфотографировалась топлес.

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Не всем ее подписчикам это понравилось. Многие возмутились откровенными снимками спортсменки. "Без лифчика лучше загорается", – объяснила Боброва свое решение.

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