"Без лифчика лучше загорается": олимпийская чемпионка снялась топлес

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва опубликовала пляжное фото с отдыха на Мальдивах. Спортсменка сфотографировалась топлес.
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Не всем ее подписчикам это понравилось. Многие возмутились откровенными снимками спортсменки. "Без лифчика лучше загорается", – объяснила Боброва свое решение.
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