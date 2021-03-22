Українська
$ 27,72
32,95
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"Булки, что надо": самая сексуальная легкоатлетка поразила фанов

22 марта, 09:06

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Алиса Шмидт впечатлила поклонников фото в лосинах

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram выложила фото в обтягивающих лосинах. Снимок впечатлил поклонников спортсменки.

Реклама

Читайте также: Сладкая Афродита: украинская легкоатлетка восхитила своей попой

На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует, лежа на животе. В комментариях пользователи оценили фигуру Алисы, назвав ее идеальной. "Булки, что надо", "Ты напоминаешь мне куклу Барби", – написали фанаты.

В 2017 году Шмидт завоевала "серебро" в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла "бронзу" в эстафете на первенстве Европы до 23 лет. Кроме того, девушка регулярно проводит тренировки с футболистами дортмундской "Боруссии".

Реклама

В Instagram Алиса часто выкладывает свои сексуальные фото.

В тренде
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида

Читайте также:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика Алиса Шмидт

Источник: Lenta.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Дерзкая в мини-юбке": такой вы нашу дзюдоистку-красавицу еще не виделиДругие
"Какая боль! Девушки вздрогнули": гимнаст Верняев получил снарядом между ногДругие
Тоньше не бывает! Дзюдоистка Белодед поразила ангельской талией в компании другой красотки
Тоньше не бывает! Дзюдоистка Белодед поразила ангельской талией в компании другой красоткиДругие
Просто золотая рыбка: прыгунья-красавица засветилась в купальнике в Египте
Просто золотая рыбка: прыгунья-красавица засветилась в купальнике в ЕгиптеДругие
Белодед блеснула красотой в чужом для себя виде спорта
Белодед блеснула красотой в чужом для себя виде спортаДругие
Наконец-то взялась за голову: дзюдоистка-красавица показала свое основное занятие
Наконец-то взялась за голову: дзюдоистка-красавица показала свое основное занятиеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять