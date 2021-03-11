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Любительница олимпийского секса показала свое идеальное тело

11 марта, 23:48

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Прыгунья в воду Ингрид Оливейра отдыхает на пляже

Знаменитая бразильская спортсменка Ингрид Оливейра побаловала своих подписчиков в соцсетях знойными пляжными фото. Поклонники прыгуньи в воду заценили отличную фигуру и рассматривали тату девушки на ее груди.

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Напомним, что Ингрид Оливейра прославилась секс-скандалом на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В олимпийской деревне Ингрид хотела заняться сексом с бразильским гребцом Педро Гонсалвешем, для этого она попросила свою соседку выйти из комнаты. С Джованной Педросой они выступали в дуэте на Играх. Но Педроса позавидовала подруге и пожаловалась в олимпийский комитет. Разразился скандал. В итоге Оливейра в дуэте с Педросой заняли последнее место и решили больше не выступать вместе.

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Прыжки в воду Ингрид Оливейра
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