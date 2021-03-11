Знойная баскетболистка в прозрачном белье ищет жеребца для своей конюшни

Недавно звезда австралийского баскетбола Лиз Кэмбидж искала Валентина, которому обещала все за украшения. Теперь девушка снова в поиске.

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"Настоящего жеребца нет в моей конюшне. Я в поиске", – подписала серию мегаоткровенных фото в Instagram Лиз.

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Элизабет Кэмбидж выступает за "Саутсайд Флайерз" из женской Национальной баскетбольной ассоциации. В 2020 году она стала чемпионкой лиги. В составе сборной Австралии Лиз выигрывала бронзовую награду Олимпиады 2012 года, а на ЧМ-2018 завоевала "серебро".

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