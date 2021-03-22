Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото

Полузащитник сборной Норвегии Матиас Норманн два года назад перешел в ФК "Ростов". А там встретил свою любовь. Чьи фото в Instagram никого не оставляют равнодушным.
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Фитнес-модель Виолетта выложила в соцсети очередное откровенное фото и вместе с восторженными отзывами получила кучу негатива.
Подписчики девушки осудили ее за чрезмерную откровенность: "Куда родители смотрят?", "Ни стыда, ни совести", "Как вас вообще родители воспитывали?!"
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