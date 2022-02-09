Не Олимпиада, а сумасшедший дом. Тренер биатлонисток в шоке от происходящего на Играх

Следующей гонкой в календаре биатлонных соревнований на Играх-2022 станет женский спринт. О том, в каком состоянии подходит к важному старту наша команда, рассказал главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец.

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"Скажу вам правду – это сумасшедший дом. Динамика есть, она идет вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный тест – снова хуже показывает.

Я уже не верю никому. Так у Даши, Миши Гуменяка, Игоря Ященко, Елены Белосюк, Юрая Санитры. Они сидят уже десять дней, Санитра – уже почти две недели.

Один день результат отрицательный, а на следующий – положительный. Насколько я человек доверчивый и хочу видеть лучшее, но здесь уже....

Надеюсь, я неправ и их раньше выпустят, потому что и так есть две недели карантина", – сказал Велепец в интервью Суспильне.Спорт.